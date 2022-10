Sony heeft de afgelopen jaren z’n strategie overduidelijk veranderd. Zo komen steeds meer games naar de pc en ook mobiel begint een steeds belangrijkere markt te worden, net zoals de forse inzet op live service games. Dit is voor Sony toch wel een nieuwe stap, gezien ze zich voorheen vooral met meer traditionele games bezighielden. Lees: singleplayer en multiplayer games.

Met een focus op live service games, waarvan er tegen de 12 in ontwikkeling zijn, is een veelgehoorde vrees dat Sony de klassieke singleplayer games uit het oog zal verliezen. Daarover hoeven we ons volgens PlayStation Studios baas Hermen Hulst geen zorgen te maken. Zo zegt hij het volgende tegen Axios:

“We have a history and a reputation for building these incredible narrative-driven single-player games, such as The Last of Us and Horizon and the upcoming God of War Ragnarok. Some of our biggest titles in the single player narrative-driven space are also our most profitable titles.”