Na eerdere geruchten en hints was het een kwestie van tijd totdat EA zelf met een officiële aankondiging zou komen. Via Twitter heeft de uitgever nu bevestigd dat ze morgenmiddag de nieuwe Need for Speed zullen onthullen.

Om precies te zijn zal de onthulling gedaan worden middels een trailer die om 17:00 uur live gaat. Er staat al een countdown op YouTube klaar, dus je kunt eventueel voor jezelf een melding aanzetten. Naar verwachting verschijnt deze nieuwe Need for Speed nog eind dit jaar.