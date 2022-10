Sony heeft vandaag weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgerold. Het betreft hier systeem update 22.02-06.00.01 die nu beschikbaar is om te downloaden. Heel bijzonder is de update niet, aangezien het een standaard performance update betreft.

Als later blijkt dat er alsnog wat aanpassingen verricht zijn, dan laten we het natuurlijk weten. De kans daartoe is echter klein, aangezien dit soort updates veelal zonder noemenswaardige zaken komen.