Vorige week vrijdag verscheen FIFA 23 en zoals je in onze review hebt kunnen lezen, is de game op zichzelf in de kern qua gameplay zeker goed. Toch heeft EA nog wel wat werk aan de winkel vanwege verschillende glitches en bugs.

Zoals we van de uitgever gewend zijn, zitten ze er bovenop en inmiddels is de eerste update voor FIFA 23 uitgerold. Het gaat hier om een ‘Live Tuning’ van de gameplay en het is een snelle eerste ingreep, waardoor de patch notes niet al te uitgebreid zijn.

Reduced the accuracy of Penalty Kicks taken when the Composure Ring is yellow or red.

Increased Technical Dribbling animation speed for lower rated dribblers.

This change specifically impacts players whose dribbling related Attributes are below 90.

Adjusted referees to be less likely to call fouls for arm-related collisions.

Adjusted referees to be more likely to award yellow cards for fouls committed by Hard Slide Tackles.

Het voordeel van live tuning is dat EA hier geen losse update voor hoeft uit te rollen. Ze kunnen op afstand aanpassingen verrichten, waardoor spelers minder oponthoud zullen ervaren. Dit is voornamelijk van toepassing op de balans van de gameplay.