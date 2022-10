Dankzij de backwards compatibility van de PlayStation 5 kunnen niet alleen games, maar ook apps van de PlayStation 4 op de console worden gebruikt. Dit is natuurlijk ook het geval met de Disney+ app, maar een nadeel daarvan is dat de content enkel in 1080p te bekijken valt.

Tijd voor een native app dus en die zat er al aan te komen, aangezien de app onlangs in de database van het PlayStation Network werd gespot. Nu is de native PS5 app van Disney+ officieel beschikbaar. Deze heeft als voordeel dat je content in 4K kunt kijken.

Wil je Disney+ content in een hogere resolutie bekijken, verwijder dan de PlayStation 4 app en installeer de PlayStation 5-versie.