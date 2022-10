Het is nog maar een handvol dagen wachten voordat we ons kunnen begeven in het ratten geïnfecteerde universum van A Plague Tale. Het origineel wist goed te scoren en ons aangenaam te verrassen in de review en daarom smaakt de franchise naar meer. A Plague Tale: Requiem is het antwoord, dat op 18 oktober in de schappen ligt.

Ook is de game te downloaden en de bestandsgrootte is nu bekend geworden. De game zal 46GB vereisen van je PS5 en dat is vrij gemiddeld voor de meeste, grotere games tegenwoordig. Daarnaast weten we nu ook wanneer je de game alvast kunt pre-loaden, dat zal vanaf 16 oktober mogelijk zijn.