In december kunnen pc- en Xbox-gamers aan de slag in een intergalactisch avontuur met pratende wapens. We hebben het hier natuurlijk over High On Life dat uit de koker van de Rick & Morty bedenkers komt en dat is in veel opzichten terug te zien. Met nog twee maanden te gaan is de game weer in het nieuws dankzij een lange gameplay video.

Een tweetal heren van de studio Squanch Games kwamen bij IGN langs om hier 12 minuten aan gameplay te tonen. In de video zien we een zeer kleurrijke omgeving terwijl je op één van je doelwitten jaagt, de planeet van dienst is ‘Zephyr Paradise’. De iconische humor springt er in ieder geval bovenuit en de gameplay oogt vermakelijk. Tegelijkertijd wordt de gameplay voorzien van commentaar voor meer context.

