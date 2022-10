Begin dit jaar draaide de Uncharted-film in de bioscopen en nadien verscheen de film als huuroptie op streamingdiensten. Nu we weer wat verder zijn, is het tijd voor een volgende stap en dat is de film aanbieden zonder daarvoor extra te moeten betalen.

Netflix heeft de film namelijk in het aanbod opgenomen, waardoor eenieder met een abonnement de film nu ook via die streamingdienst kan bekijken. Het is niet bekend hoe lang de film beschikbaar zal blijven, maar Netflix kennende zal Uncharted wel even blijven staan.