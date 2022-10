Jaarlijks worden er in Nederland door de Dutch Game Association awards uitgereikt aan games en studio’s in de Nederlandse industrie. De zogeheten Dutch Game Awards hebben gisterenavond plaatsgevonden en Horizon: Forbidden West van Guerrilla Games is als grote winnaar uit de bus gekomen.

Er zijn bij de Dutch Game Awards verschillende categorie├źn en de winnaars hierin worden gekozen door een professionele jury bestaande uit journalisten, industrie professionals en personen die in dit vakgebied als docent werken. De resultaten zijn als volgt:

Best Game – Horizon: Forbidden West

Best Art – Horizon: Forbidden West

Best Audio – Horizon: Forbidden West

Best Innovation – Stacklands

Best Technology – Horizon: Forbidden West

Best Game Design – We Were Here Forever

Best Applied Game – Hackshield in de Klas

Best Debut Game – Cat Cafe Manager

Best Student Game – All Hands on Deck

Dat Horizon: Forbidden West de grote winnaar is met 4 van de 9 awards mag niet echt een grote verrassing zijn, gezien de omvang van de studio en het beschikbare budget waarmee deze ontwikkelaar werkt.

Buiten dat zijn er nog vier andere awards die werden uitgereikt en dat zijn de volgende: