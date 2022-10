Liefhebbers van de The Witcher-serie kregen in maart dit jaar eindelijk te horen dat er een nieuw deel in ontwikkeling is. Het zal echter wel even duren voordat we deze game daadwerkelijk kunnen spelen.

Adam Kicinski – president van CD Projekt RED – heeft in een presentatie aan aandeelhouders laten weten dat elk nieuw deel van The Witcher ongeveer drie jaar ontwikkeltijd nodig heeft. Aangezien de ontwikkelaar nog maar net begonnen is aan een nieuw hoofdstuk in de populaire serie, zal het tenminste tot 2025 duren voordat we het eindresultaat zullen zien.

We weten hiermee ook wanneer elk volgend deel in de nieuwe trilogie ongeveer uit zal komen. Het tweede deel zal dan rond 2028 beschikbaar komen en het slotstuk zal in 2031 in de winkels moeten liggen.

Dit is niet meer dan de planning, want CD Projekt RED heeft met eerdere titels al laten zien dat het niet schroomt om games uit te stellen.