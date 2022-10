Gezien we alweer een maand verder zijn, heeft Sony PlayStation bekendgemaakt welke games het best hebben verkocht in de PlayStation Store. De onderstaande lijsten zijn gebaseerd op alle verkopen in september en FIFA 23 weet gelijk de eerste positie in te nemen. Best knap, gezien die game letterlijk op de laatste dag van de vorige maand uitkwam.

NBA 2K23 die wat eerder uitkwam heeft het ook zeker niet verkeerd gedaan door als tweede te eindigen. Verder is in de top 5 enkel The Last of Us: Part I nog een recente release, de andere twee titels zijn wat ouder.

In de andere overzichten zien we verder weinig bijzonderheden, dus kijk vooral snel verder.

PS5

FIFA 23 NBA 2K23 The Last of Us Part I Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Disney Dreamlight Valley Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Valhalla F1 22 Saints Row 5 Construction Simulator F1 Manager 2022 Cult of the Lamb Riders Republic Steelrising Among Us Gran Turismo 7 Far Cry 6 Stray Resident Evil 3

PS4

FIFA 23 NBA 2K23 Grand Theft Auto V Minecraft The Forest Red Dead Redemption 2 Dead Island: Definitive Edition EA Sports UFC 4 The Witcher 3: Wild Hunt F1 22 Assassin’s Creed Origins Cyberpunk 2077 Assassin’s Creed Odyssey Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint The Last of Us Part II Riders Republic Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ARK: Survival Evolved Tekken 7 A Way Out

PS VR

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Sniper Elite VR Swordsman VR Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Marvel’s Iron Man VR The Walking Dead: Saints & Sinners Rick and Morty: Virtual Rick-ality

Free-to-play (PS5 + PS4)