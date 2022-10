Eerder dook een PlayStation Network integratie voor pc-games al op via de PlayStation website, maar Sony bleef er toen stil over. Het blijkt wel degelijk in ontwikkeling te zijn geweest, want het is nu mogelijk om je Steam account aan het PlayStation Network te linken.

Sony heeft deze feature uitgerold met een update voor Marvel’s Spider-Man Remastered. Spelers die dat doen krijgen wat extra’s in de vorm van vroegere unlocks en additionele skillpunten. Verder geeft de website aan dat het in de toekomst ook andere extra’s kan opleveren in games van Sony.

Het linken is geen verplichting, maar als je interesse hebt kan je dat hier doen.