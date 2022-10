Actieve spelers van Gran Turismo 7 hebben het al voorbij zien komen: er is een nieuwe update beschikbaar voor de game. Polyphony Digital heeft update 1.24 uitgerold die wel heel specifiek is. Geen grote vernieuwingen of uitgebreide patch notes dit keer, maar een doelgerichte oplossing.

Update 1.24 verhelpt namelijk een specifieke crash rondom de Rewards en Rating secties. Sommige spelers hadden namelijk de pech dat de applicatie crasht op deze schermen en dat zij hun progressie verloren. Dat is nu een probleem van het verleden, zoals je kunt zien aan deze wel erg korte patch note.