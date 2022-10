De Poolse ontwikkelaar CD Projekt RED heeft behoorlijk naam voor zichzelf weten te maken met The Witcher franchise. Op basis van die games zijn meerdere spin-offs verschenen en er is een Netflix serie uitgebracht. Toch kwam de studio in zwaar weer terecht met Cyberpunk 2077, wat een veelbesproken release is die veel tijd nodig heeft gehad om te komen waar het nu is. De ontwikkelaar heeft erkend fouten te hebben gemaakt en beloofde beterschap, wat een nobel streven is.

Fast forward naar het heden. De ontwikkelaar heeft van de week het toekomstperspectief van de studio gedeeld en daaruit konden we opmaken dat ze meerdere projecten in ontwikkeling hebben. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe The Witcher trilogie, een nieuwe franchise en Cyberpunk 2077 krijgt zowel een uitbreiding als een vervolg. De ontwikkelaar zet dus op meerdere fronten in, wat ook wel te verwachten viel.

Opvallend is echter dat ze tijdens de presentatie aan aandeelhouders aangaven dat ze voor elke nieuwe The Witcher ongeveer drie jaar nodig hebben – de drie games moeten vanaf de release van het eerstvolgende deel in een periode van 6 jaar verschijnen. Ondertussen moet volgend jaar de Cyberpunk 2077 uitbreiding uitkomen en het kernteam verhuist naar Boston voor de opvolger. CD Projekt RED is geen kleine ontwikkelaar, maar het lijkt nu wel dat ze precies in dezelfde valkuil stappen als voorheen.

Cyberpunk 2077 werd jaren terug aangekondigd en is lang in ontwikkeling geweest. Toch bleek de game verre van goed te zijn toen het uitkwam, maar onder enige druk van moeten releasen is de game toen in slechte staat verschenen. Ook The Witcher 3 kende veel technische problemen. Nu maakt deze ontwikkelaar alles vroeg of laat wel in orde, maar het is duidelijk dat ze niet met te strakke deadlines moeten werken.

Meermaals is gebleken dat de ontwikkelaar hier niet goed mee om kan gaan. Het is daarom juist zo frappant om te zien dat ze doodleuk globale timeframes geven voor de nieuwe The Witcher game(s). Het is erg prettig dat een ontwikkelaar transparant is over hun toekomstplannen, maar door te spreken over een bepaalde ontwikkeltijd wordt er onbewust een verwachting gecreëerd. Niet alleen richting de gamers, maar ook richting de investeerders en dat is een risico. Een risico dat de kwaliteit weer te wensen overlaat en gamers pikken veel, maar een herhaling van het Cyberpunk 2077 moet koste wat kost voorkomen worden.

Er komt een moment waarop gamers ongeduldig worden en ook investeerders willen op een bepaald moment resultaten gaan zien. Door nu al vrij concreet te zijn in wat de verwachting is, kan CD Projekt RED zichzelf in de voeten schieten. Met name omdat ze voorheen met één of twee games bezig waren en nu gelijk nog meer hooi op hun vork nemen. Ontwikkeling, uitbreiding en ambitie is goed, maar de reputatie van de studio op dat vlak is discutabel.

Het valt dus te betwijfelen of het handig is om nu al zo uitgesproken te zijn over de toekomstplannen. Maar goed, misschien zijn we té pessimistisch en daarom hebben we natuurlijk deze rubriek. Het is weer de Jouw mening waarin we je een scenario/stelling voorleggen. Ben je het ermee eens? Heb je volop vertrouwen in de hernieuwde aanpak van de studio of ben je sceptisch? Het kan alle kanten op en hieronder horen we graag jouw mening, zoals altijd!