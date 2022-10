Liefhebbers van System Shock zitten al geruime tijd met spanning te wachten totdat zij de aankomende remake van het eerste deel kunnen spelen. Het ziet er nu naar uit dat bekend is hoe lang zij ongeveer nog moeten wachten.

De laatste keer dat we iets hoorden over hoe ver de System Shock Remake was, was in april van dit jaar. Toen liet Nightdive weten dat de pc-versie voor het grootste deel klaar was, maar dat de console versies aardig achter liepen. Er kon dan ook nog geen releasedatum voor het spel gegeven worden.

Wario64 heeft opgemerkt dat er op de Steam-pagina van de game een release window is verschenen, namelijk maart 2023. Aangezien het de bedoeling van de ontwikkelaar is om alle versies van System Shock Remake tegelijk uit te brengen, zal dit ook gelden voor de game op de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 en PlayStation 5.

De release window is nog niet officieel aangekondigd, dus er staat nog niets vast. Meer weten over deze game? Check dan onze preview.