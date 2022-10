Het wereldberoemde bordspel Catan is inmiddels al op talloze manieren te spelen, waaronder zelfs VR. Dovetail Games heeft nu aangekondigd dat we binnenkort ook met deze klassieker aan de slag zullen kunnen gaan op consoles, dit dankzij de release van CATAN: Console Edition.

In Catan kom je aan op een eiland, waar je grondstoffen moet zien te verzamelen om zo dorpjes en straten te bouwen. Jouw tegenstanders proberen echter ook hun civilisatie uit te bouwen, dus tactisch spel is een must als je wilt winnen. De game zal zowel in een singleplayer modus als in een (lokale en online) multiplayer modus te spelen zijn.

CATAN: Console Edition verschijnt ergens in de loop van 2023 en zal uitkomen op de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Bekijk hieronder een korte trailer.