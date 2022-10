Komt er nou wel of geen Silent Hill aan? Het wordt langzamerhand een hoofdpijndossier en Konami houdt de lippen stijf op elkaar. Desalniettemin gaan er al geruime tijd genoeg geruchten rond over het bestaan van één of zelfs meerdere games in de geliefde horror-franchise en Christophe Gans – de regisseur van de aankomende Silent Hill film – heeft (per ongeluk) meerdere games bevestigd.

De regisseur vertelde in gesprek met Movie and Game (via ResetEra) dat hij voor de film nauw samenwerkt met het Silent Team – de originele makers van de game – bij Konami. Volgens Gans is Konami onder de indruk van hoe Capcom successen boekt met hun Resident Evil-games en zou dat graag willen repliceren. Gans zegt daarop dat er meerdere projecten in ontwikkeling zijn bij meerdere teams.

Hoe dan ook, als we Konami inmiddels een beetje kennen, zullen ze geen reactie geven op de berichten en dus blijft het afwachten op een officiële aankondiging of zelfs aankondigingen, als we Gans mogen geloven.