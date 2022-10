Begin december kunnen we met The Callisto Protocol aan de slag en waar games tegenwoordig vaak veel speeluren kennen, valt dat in het geval van deze game best wel mee. In een interview met het magazine EDGE heeft Glen Schofield van Striking Distance Studios aangegeven dat het verhaal uitspelen ongeveer 12 tot 14 uur duurt.

Met die speelduur heb je het avontuur gezien, maar dat wil niet zeggen dat je de titel dan gelijk in de kast kan leggen. Volgens Schofield bevat de game ook ‘beta paden’ die extra gameplay opleveren en ze zullen zeker de moeite waard zijn. Deze alternatieve routes komen later in de game en zijn ‘ontzettend cool’.

Hij trad niet in details om zo de verrassing te bewaren, maar Schofield gaf wel nog aan dat hij hoopt dat spelers deze routes nemen. Dit zou namelijk gesprekken onder spelers aanwakkeren, aangezien men via de verschillende paden een meer eigen speelervaring heeft richting het einde.