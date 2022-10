Op 18 oktober verschijnt A Plague Tale: Requiem en deze game komt uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Als je de game op het laatstgenoemde platform wilt spelen, dan is het natuurlijk prettig om te weten wat de systeemeisen zijn. Die zijn nu door de ontwikkelaar bekendgemaakt.

Als je systeem voldoet aan de minimale systeemeisen, kan je de game in 1080p en 30fps spelen. Ga je een stap omhoog naar aanbevolen systeemeisen, dan kan je de game in 1080p op 60fps spelen. Beschik je over een systeem met meer aan boord, dan kan je de resolutie en framerate natuurlijk nog verder opschroeven.

Op de afbeelding hieronder alle specifieke details.