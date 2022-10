Bella Ramsey is de actrice die in de rol van Ellie is gekropen voor de tv-serie van The Last of Us, die volgend jaar te zien zal zijn via HBO. Ter voorbereiding op een film gebaseerd op games, is het op zich logisch om de game(s) in kwestie te spelen, maar dat gaat niet op voor Ramsey.

In een interview met USA Today heeft ze aangegeven dat ze de game niet gespeeld heeft. Sterker nog, ze werd zelfs aangemoedigd om de game niet te spelen na haar eerste auditie. Wel heeft ze wat gameplay footage van de game op YouTube gezien, maar dat was het.

“I was actually encouraged not to [play the game]. After my first audition, they asked me, ‘Have you played it?’ And I said ‘nope,’ and they said, ‘Keep it that way. I did watch some of the gameplay on YouTube just to get a sense of it. But I’m so excited for it to come out – it was such a big part of my life.”

Toch wel opvallend, maar mogelijk heeft het te maken met dat haar aanvankelijke auditie dermate goed was, dat ze de prestaties niet wilden laten beïnvloeden door Ramsey te vragen om de game te spelen. Wat de precieze reden is, is echter niet bekend.