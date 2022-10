Je vindt zelden ergens geschiftere concepten dan in het horrorgenre. Neem bijvoorbeeld Choo-Choo Charles, een openwereldgame waarin je op de loop moet voor een sekte én de titulaire Charles, een levende trein met spinnenpoten die het op jou gemunt heeft.

Dat klinkt allemaal lekker absurd en is – afgaande op de onderstaande trailer – nog behoorlijk sfeervol ook. Op Twitter geeft creatief brein Two Star Games ook mee dat de game op 9 december zal verschijnen voor pc. Een traumatiserend (verlaat) sinterklaascadeautje, me dunkt.

Consoleversies staan voorlopig niet op het programma, maar worden evenmin volledig uitgesloten. Fingers crossed.