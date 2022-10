Electronic Arts kondigde vorige week Need for Speed: Unbound aan en liet meteen een trailer zien. Nu is duidelijk geworden dat we morgen de eerste gameplaybeelden kunnen verwachten.

Via Twitter laat EA weten dat er morgenmiddag om 17.00 uur meer van Need for Speed: Unbound zal worden getoond. Wellicht krijgen we ook wat meer informatie over de game zelf. We weten ondertussen al dat het nieuwste deel in de raceserie meer dan 140 auto’s met zich mee zal brengen en dat het de bedoeling is dat het spel op 4K en 60fps draait.