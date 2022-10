Vorige week werd Need for Speed: Unbound officieel aangekondigd en deze game verschijnt al op 2 december, lang hoeven we dus niet te wachten op de release. Gisteren hintte EA al naar meer footage van de game vandaag en die is zojuist via Twitter gedeeld.

Veel is het niet, maar wel krijgen we enigszins een indruk van hoe de game er in actie uitziet. Uit het clipje blijkt ook dat het customizen van de visuele effecten een belangrijke rol speelt, wat al enigszins te verwachten viel na de aankondiging.

Need for Speed: Unbound verschijnt op 2 december voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.