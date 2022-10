We besproken in onze special eerder al The Last of Us: Part I en hoewel de kwaliteiten van Naughty Dog andermaal van het scherm spatten, schopt de remake tevens bij veel gamers tegen het zere been, omdat de remaster voor de PlayStation 4 er nog meer dan prima uitziet en deze remake dus als niet nodig wordt gezien.

De release valt natuurlijk mooi samen met de hype voor de aankomende serie van HBO, maar dat was niet de hoofdreden om The Last of Us van een remake te voorzien. In gesprek met Axios vertelt PlayStation topman Hermen Hulst dat de oorspronkelijke game zijn tijd vooruit was en daarom ietwat werd teruggehouden door de hardware van destijds, dit gaat dus ook op voor de remaster voor de PlayStation 4.

Het Japanse bedrijf wilde daarom graag zien dat The Last of Us een definitieve versie zou krijgen, die niet langer diezelfde limitaties kent.

“The Last Of Us was a little ahead of its time in terms of its creative vision, against the limitations of the technology at the time.”

Volgens de laatste geruchten zou Sony ook de opdracht hebben gegeven om Horizon: Zero Dawn van een remake te voorzien, hoewel dit tot nu toe nog niet bevestigd is.