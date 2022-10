Call of Duty-games komen en gaan met de jaren en telkens weet je eigenlijk dat een game uit de franchise gedurende één jaar ondersteund wordt vooraleer de schijnwerpers op de volgende telg komen te staan. Er duiken echter de laatste tijd steeds meer geruchten op dat dit in de toekomst zal veranderen: zo zou Call of Duty: Modern Warfare 2 een jaar na de release (in 2023 dus) extra campagne content krijgen, die als ‘premium content’ verkocht zal worden.

@TheGhostOfHope, dezelfde persoon die het vorige nieuws lekte, doet daar nu nog een schepje bovenop. Zo zou volgens hem de Call of Duty-game van Treyarch in 2024 plots ook met een tweejarige cyclus werken, waardoor we voor een langere tijd extra content kunnen verwachten voor deze game. In het geval van Modern Warfare 2 is dat logisch als Activision 2023 overslaat met een release.

Als ze ook de nieuwe game van Treyarch 2 jaar ondersteuning geven, is het even de vraag of we in 2025 dan wel een nieuw deel mogen verwachten. Daarover gaan weer geruchten dat het de opvolger van Advance Warfare betreft.

“UPDATE ON COD2024

Treyarch have had their budgets approved for a 2 year lifecycle on their next installment as part of Activision | Blizzard’s 3 year budget cycle. Activision are hedging their bets on MWII doing well financially as well as the infrastructure of COD 2.0.

I’ve been holding onto this news since end of August or so because I wanted to get it corroborated more than my other stuff cause it’s higher level. I’m sure some people remember the developments/updates I’ve given on this topic from May/June.”