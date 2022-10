In het verleden bracht Electronic Arts op vrij regelmatige basis golfgames uit, maar dat is in het afgelopen decennium afgenomen. 2K Games is in dat gat gestapt met z’n eigen PGA Tour 2K franchise, waarin deze week het nieuwe deel uitkomt.

Niet geheel toevallig heeft EA Sports nu een eerste trailer uitgebracht van EA Sports PGA Tour, waarmee we de eerste beelden van de game te zien krijgen. Deze titel verschijnt in de lente van 2023 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.