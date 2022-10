Sony heeft alweer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgebracht en het gaat hier om versie 22.02-06.02.00.04. Deze update is zoals gewoonlijk rond de 1GB groot en is nu beschikbaar om te downloaden.

Afgaande op de patch notes doet deze update niet zo heel veel noemenswaardig. Het overzicht(je) geeft namelijk aan dat deze update is bedoeld om de systeem performance te verbeteren. Het is dus een standaard extra update, zoals we die vaker zien.