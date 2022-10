In juni van dit jaar liet DONTNOD weten dat ze als Don’t Nod verder door het leven gaan. Het bedrijf liet toen ook weten dat ze zes games in ontwikkeling hadden, maar het was echter nog niet bekend wanneer deze zouden verschijnen. Daar is nu iets meer informatie over gedeeld.

De zes games zijn ondertussen acht games geworden waar Don’t Nod een vinger bij in de pap heeft. Ze zijn nog steeds zelf bezig met zes titels, maar er zijn ook nog twee games in ontwikkeling bij externe ontwikkelaars waarvoor zij als uitgever dienst doen.

Van de zes games waar ze zelf aan werken, zullen ze er vijf zelf uitgeven en één zal door Focus Entertainment op de markt worden gebracht. Voor alle acht spellen geldt dat ze gepland staan tussen 2023 en 2025.

Het is dus even stil geweest rondom Don’t Nod, maar de komende jaren gaan ze volle kracht vooruit en zullen er geregeld nieuwe games van hen verschijnen. CEO en Chairman Oskar Guilbert liet hier het volgende over weten.

“Our teams are fully committed to the ramp-up of production and we now possess a rich pipeline that will be a strong driver of value creation for the next three years. After two years focusing on capital expenditure, international roll-out, and the ramp-up of the marketing and publishing departments, in 2023 the Group will cross a further milestone in its development and start stepping up the pace of releases.”