Het kan op zijn zachtst gezegd worden dat Overwatch 2 geen makkelijke launch achter de rug heeft. De game had enorm lange wachtrijen voor spelers om online te kunnen en meerdere DDoS-aanvallen maakten het voor fans bij momenten haast onmogelijk om Overwatch 2 te spelen. Blizzard is al sinds launch bezig met de problemen te fixen, maar er is zeker nog genoeg te doen en zij erkennen ook dat de launch niet vlekkeloos verliep.

Om de spelers ietwat tegemoet te komen, heeft Blizzard daarom besloten om wat cosmetische items cadeau te doen. Spelers die tussen 25 oktober en het einde van het eerste seizoen inloggen, zullen de Legendary skin ‘Cursed Captain’ voor Reaper ontvangen evenals de Health Pack wapen charm. Verder komen er meerdere dubbel XP weekenden aan, maar specifieke starttijden daarvan zijn nog niet bekendgemaakt.

Onze review van Overwatch 2 mag je begin komende week verwachten.

