Het zag er ooit zo spectaculair uit, Scalebound. De titel van PlatinumGames had een waar vlaggenschip voor de Xbox kunnen worden, ware het niet dat de game een hele tijd geleden plots abrupt in de prullenbak gekeild werd. De laatste tijd duiken er echter regelmatig geruchten op, die suggereren dat de ontwikkelaar nog niet klaar is met zijn drakengame.

In een recent interview houdt Takao Yamane van PlatinumGames de lippen nadrukkelijk stijf op elkaar, zo nadrukkelijk dat een mens zich zou beginnen afvragen of er niet meer aan de hand is. Verdere commentaar lijkt erop te wijzen dat de studio nog steeds hoopt dat Phil Spencer – die de verrijzenis van de titel ontkent – van gedachte zal veranderen.

Wordt hopelijk vervolgd…

“All I can say on record here is that, as PlatinumGames, we can’t comment or say anything about this.”

“[I]f in any way [Phil Spencer] has changed his mind in a positive way for us, then that’s something that we’re very happy about. Personally, it’s very positive from my own viewpoint. Phil! Let’s do it together again!”