Sony kondigde gisterenavond de PlayStation Plus Extra en Premium line-up voor oktober aan en we mogen op 18 oktober behoorlijk wat nieuwe games verwachten. Bij deze aankondiging werd er ook een video uitgebracht, maar daarin was een game te zien die niet in de gecommuniceerde line-up stond: Ridge Racer 2.

De video is inmiddels weer offline gehaald en er is een nieuwe voor in de plaats gekomen, waarin de klassieke racegame niet langer terugkomt. Het lijkt er dus op dat Ridge Racer 2 voor deze maand gepland stond, maar dat Sony dit last-minute heeft moeten uitstellen waarna men vergeten is de video aan te passen.

Wellicht dat Ridge Racer 2 volgende maand alsnog aan PlayStation Plus Premium wordt toegevoegd.