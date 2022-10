PlayStation brengt regelmatig commercials uit om de nieuwe line-up van de komende periode aan te prijzen. PlayStation Japan is daar het meest creatief in. De commercials van de Japanse afdeling zijn vaak erg divers, bevatten veel humor of zitten eenmaal erg goed in elkaar. Ook dit keer heeft die afdeling een nieuwe commercial geproduceerd, die je hieronder kunt bekijken.

In deze commercial krijgen we dit keer een J-pop nummer te horen, dat relatief zacht op de achtergrond de vele games doet begeleiden. We zien in ieder geval flink wat games voorbij komen, waaronder Final Fantasy XVI, God of War, One Piece Odyssey, Sonic Frontiers, Forspoken en nog meer. De focus ligt over het algemeen op games van Japanse komaf, maar dat maakt de trailer er niet minder op.