Humankind is al ruim een jaar verkrijgbaar voor pc, maar zou aanstaande november ook een consoleversie krijgen. Middels een persbericht laat SEGA weten dat deze versie voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld wegens wat “unieke uitdagingen” tijdens de ontwikkeling van deze versie. Daarbij benadrukt men wel dat de eerste uitbreiding voor Humankind op pc, Together We Rule, op schema ligt voor zijn release op 9 november.

De consoleversie zou moeten verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Naast dat Amplitude Studios, de ontwikkelaar van Humankind, hier aan meewerkt, heeft ook Aspyr een aandeel in de consoleversie. Met zoveel mankracht hebben wij er het vertrouwen in dat we binnenkort wel een nieuwe datum te horen zullen krijgen. Voor nu worden alle pre-orders in ieder geval terugbetaald en kan de game natuurlijk opnieuw worden gekocht zodra er een concrete releasedatum is.

We apologise for the inconvenience but rest assured that SEGA Europe, Amplitude Studios and Aspyr are working hard to bring the best possible HUMANKIND experience to console players. We can’t give a timeframe on a new release date right now, but as soon as we are in a position to do so, we will let everyone know and we thank the community for their continued support and understanding.