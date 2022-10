Liefhebbers van ‘Soulslikes’ kunnen sinds gisteren genieten van een nieuwe titel in hun favoriete genre: The Last Oricru. Om de release van dit spel te vieren, is er een nieuwe trailer verschenen die je onderaan dit bericht kunt checken.

The Last Oricru schotelt je alles wat je van een Soulslike gewend bent voor. Om toch wat onderscheidend van andere titels in dit genre te zijn, zijn er veel keuzes die je moet maken, die grote invloed hebben op het verloop van het verhaal. Je zal dus niet alleen goede reflexen moeten hebben voor het vechten, maar ook goed moeten nadenken over de beslissingen die je in de game neemt.

Wij zijn op het moment druk bezig met The Last Oricru en je kan zo snel mogelijk een review van de game verwachten.