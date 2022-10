Vorige week begon het Halloween-seizoen in Los Santos en omstreken met wat evenementen en leuke verkrijgbare items. Rockstar Games zet dat nu voort in GTA Online op verschillende manieren. Zo zijn er nieuwe trick or treat items om te verzamelen. Ook kan je op zoek naar pompoenen en als je die weet te vinden, krijg je een bonus van GTA$50K.

Ook zijn er niet geïdentificeerde vliegtuigen in het luchtruim van San Andreas gespot en je wordt aangemoedigd om die vast te leggen met de Snapmatic-camera. Dit levert je extra beloningen op, al is niet helemaal duidelijk wat je precies krijgt.

Het overzicht van de update voor deze week is vrij uitgebreid, dus check alle details hieronder.

Nieuw voertuig: de Übermacht Rhinehart, nu te koop bij Southern San Andreas Super Autos

Nieuwe Trick or Treat Collectibles: Jack O’ Lanterns verspreid over Zuid-San Andreas, compleet met trick or treats

Een Horror Pumpkin-masker en een dagelijkse bonus van GTA$50K voor het vinden van Jack O’ Lantern pumpkins, terwijl het verzamelen van alle pompoenen binnen een dag extra items en bonus GTA$ oplevert

Dubbel GTA$ en RP bij Slasher, Alien Survivals en Special Vehicle Work

Een gratis Conquest-masker (van de onlangs toegevoegde Judgment Day Adversary Mode) voor het spelen deze week

Een bruin vintage Frank-masker voor het in dienst treden als Bodyguard of Associate in een Organization

Een donkergroen vintage vampiermasker voor het voltooien van een Special Cargo Sell Mission

50% extra GTA$ en RP bij Special Cargo Sell Missions

Zeven nieuwe races toegevoegd aan de Community Series, die de hele week dubbel GTA$ en RP uitbetalen

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: de Nagasaki Outlaw (40% korting) in Classic Silver en de Large Digital lever, een matzwarte Dinka Veto Classic (40% korting) verpakt in de Corruption livery, de Vapid Dominator GTT (30 % korting) in Classic Blue en de Street Machine livery uit de jaren 70, een Karin Kuruma Metallic Cream met Paint Drip livery en de Vapid Guardian in een Classic Dark Steel

Te zien in de Luxury Autos Showroom: de gloednieuwe Übermacht Rhinehart en de Lampadati Tigon

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: de Shitzu Hakuchou Drag

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week vindt plaats tussen Terminal en de weelderige vergezichten van de Chiliad Mountain State Wilderness

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Pfister Astron

LS Car Meet Prize Ride: de Grotti Cheetah, uitgereikt aan racers die twee dagen op rij een Pursuit Race winnen

LS Car Meet Test Rides: de Pegassi Monroe, Dewbauchee Exemplar en Enus Huntley S

Kortingen ontbreken uiteraard ook deze week niet. Zo krijg je bij Ammu-Nation momenteel 30% korting op de aanschaf van wapens. Als je interesse hebt in Vehicle en Special Cargo Warehouses, dan geniet je een korting van 40%. Ook zijn er nog wat voertuigen in de aanbieding:

Vapid Ellie – 50% korting

Canis Crusader – 50% korting

Dewbauchee Exemplar – 50% korting

Enus Huntley S – 50% korting

Dewbauchee Specter – 40% korting

Nagasaki Outlaw – 40% korting

Dinka Veto Classic – 40% korting

Vapid Dominator GTT – 30% korting

Western Deathbike (Arena) – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K.