De gratis DLC voor Sackboy: A Big Adventure weet van geen ophouden: deze week mogen we immers weer wat nieuwe content verwachten in de vorm van twee nieuwe kostuums. Sony laat ditmaal één van hun grootste franchises een bezoekje brengen aan de game, namelijk Uncharted.

In een tweet werd bekendgemaakt dat niemand minder dan Nathan Drake en Chloe Frazier naar de game zullen komen in een extra schattige en wollige versie. Deze gratis kostuums kan je bewonderen op de afbeelding bovenaan dit artikel en ze zullen beschikbaar zijn vanaf 19 oktober.

Sackboy: A Big Adenture komt bovendien later deze maand – op 27 oktober – ook naar de pc, maar of die versie alle gratis kostuums zal krijgen die de PS5-versie al heeft ontvangen, is momenteel nog niet helemaal duidelijk.