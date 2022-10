Halverwege de vorige generatie introduceerden Sony en Microsoft meer krachtigere edities van de PlayStation 4 en Xbox One. Het ziet er nu naar uit dat ze dat ook deze generatie weer gaan doen en volgens insiders worden ontwikkelaars nu voorzien van de betere hardware.

De bekende Rockstar insider Tez2 heeft op de GTA Forums laten weten dat de dev kits van de verbeterde PlayStation 5 en Xbox Series inmiddels naar ontwikkelaars verstuurd zijn en/of worden. Hierbij geeft Tez2 ook aan dat hij dit weet op basis van concrete informatie, dus het betreft geen speculatie.

“Most AAA studios should have received the dev kits of mid-life upgrades or should receive them by the start of new year.”