Fabrikanten hebben tegenwoordig de luxe om met updates de gebruikerservaring van hun consoles te verbeteren, zo ook Microsoft met hun Xbox Series X|S. Onlangs hebben ze de bibliotheek al een likje verf gegeven en binnenkort zullen ze ook de stroomopties van de consoles gaan verduidelijken.

Dit blijkt uit een screenshot dat Tom Warren heeft gedeeld op Twitter. Straks zullen de opties ‘energy saver’ en ‘stand by’ tot het verleden behoren en zullen zijn vervangen door respectievelijk ‘shut-down’ en ‘sleep’. In de eerste stand zal de console nog wel automatische updates en remote features ondersteunen, maar gaat de console verder geheel uit om zo het milieu te ontlasten.

Sleep verbruikt wat meer stroom, maar zorgt er wel voor dat de console sneller opstart. Daarnaast krijgen we straks duidelijk te zien hoeveel energie de console verbruikt als hij in één van de twee modi staat. Op dit moment is de verbetering alleen nog beschikbaar voor Xbox Insiders, maar het zal een kwestie van tijd zijn voordat dit wordt uitgerold naar alle spelers.