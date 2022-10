We zien tegenwoordig steeds vaker mensen op straat lopen die hun liefde voor games niet onder stoelen of banken steken, zij het via een wilde Mario of een logo van The Legend of Zelda. Ook Sony ziet het helemaal zitten en daarom is het een samenwerking aangegaan met kledingfabrikant ASOS.

Op het PlayStation Blog deelt Craig Stuart – brand art director bij Guerrilla Games – details over de kledinglijn, die men toepasselijk ‘Horizon Raw Materials’ heeft genoemd. De studio en ASOS hebben dus de handen ineen geslagen om een kleurrijke lijn aan kleding op de markt te zetten die natuurlijk geheel in het teken staat van Aloy’s laatste avontuur.

De collectie is vanaf dit moment al verkrijgbaar via de website van ASOS en zal later dit jaar ook in de Verenigde Staten lanceren.