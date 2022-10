Begin 2021 kwam Ys IX: Monstrum Nox uit in Europa voor onder andere de PlayStation 4. NIS America heeft nu laten weten dat de JRPG ook voor de PlayStation 5 zal verschijnen.

Ys IX Monstrum Nox was natuurlijk al op de PS5 te spelen dankzij backwards compatibility. Dit heeft als voordeel dat de game op een soepele 60 frames per seconde draait. Wat de verbeteringen voor de native PlayStation 5-versie zullen zijn heeft de uitgever echter niet laten weten.

De vraag is dus nog even wat de toegevoegde waarde van deze release zal zijn. Of bezitters van de PS4-versie gebruik kunnen maken van een gratis upgrade is ook nog onbekend. Wel is duidelijk dat alle extra cosmetische content inbegrepen zit.

De PS5-versie van Ys IX: Monstrum Nox zal in de lente van 2023 worden uitgegeven. Er is ook een aankondigingstrailer beschikbaar gesteld en die check je hieronder.