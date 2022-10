Insomniac Game is momenteel bezig met zowel een nieuwe Spider-Man-game als een game gebaseerd op Wolverine. Het zal nog wel even duren voordat de Wolverine-game uitkomt, want eerst zal Marvel’s Spider-Man 2 verschijnen en vooralsnog gaat de ontwikkeling voorspoedig.

Op Twitter werden vragen gesteld of de game misschien uitgesteld zou worden, maar de ontwikkelaar stelt ons gerust. Insomniac Games stelt dat ze goede vooruitgang boeken en dat de game nog altijd gepland staat voor 2023. Dat we al een tijd niets van de game gehoord en gezien hebben is niet iets om zorgen over te maken.

Naar verwachting verschijnt Marvel’s Spider-Man 2 tegen het einde van volgend jaar. Wellicht dat we een eerste trailer gaan zien tijdens een nieuwe State of Play/Showcase of anders tijdens The Game Awards.