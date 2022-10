Review | Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Het kwam in 2017 een beetje uit de lucht vallen: Nintendo en Ubisoft sloegen de handen ineen en combineerden twee van hun populairste franchises, de razende Rabbids en de iconische Mario-serie. Je zult niet de enige zijn geweest als je toentertijd wat vreemd opkeek door de onverwachte combinatie, maar de bedrijven schoten recht in de roos. De twee werelden botsten totaal niet met elkaar, maar vloeiden beeldschoon in elkaar over. Met het succes van Mario + Rabbids: Kingdom Battle mocht een vervolg natuurlijk niet uitblijven, maar weet Sparks of Hope ook boven zijn voorganger uit te stijgen?

Een avontuur van galactische proporties

Waar je in het vorige deel nog werd belast met het redden van het Mushroom Kingdom dat werd belegerd door een strijdkracht Rabbids, is het nieuwe avontuur waarin Mario en zijn bende zich bevinden van een veel hogere orde. Het lot van het heelal staat op het spel door een nieuw kwaad genaamd Cursa, dat op jacht is naar de krachtige Sparks – een fusie van Lumas en Rabbids – en overal een spoor van vernieling en ‘Darkmess’ achterlaat. Het is aan Mario, Luigi, Peach, Bowser en diens charmante Rabbid compagnons: Rabbid Mario, Rabbid Peach, Rabbid Luigi, Rabbid Rosalina en Edge om Cursa’s bolwerk binnen te dringen en het kwaad te verslaan.

Het verhaal draait vooral om het redden van de Sparks en het heelal, maar weet verder weinig te bieden in het ontwikkelen van de personages of diepere verhaallijnen, waardoor het een vrij oppervlakkige bedoeling blijft. Dat is echter niet heel verrassend, aangezien de nadruk van Sparks of Hope vooral op de gameplay ligt. Toch doet het verhaal wat het moet doen: het geeft spelers een tastbaar doel en motivatie om op reis te gaan. Voeg daar een aantal cutscènes aan toe met de droge humor van de Rabbids en wat actie, en dan maakt het missen van diepgang eigenlijk niet meer zo veel uit.

Twee stappen vooruit

Mario + Rabbids: Sparks of Hope neemt de fundering die diens voorganger heeft gelegd en plonkt in één keer een volwaardig kasteel neer. Sparks of Hope’s gameplay bestaat uit twee hoofdelementen: avontuur en combat, en weet allebei deze facetten dusdanig te evolueren dat ze een klasse apart zijn vergeleken met Kingdom Battle. Het exploratie gedeelte van de game ziet je vrij rondlopen op de diverse planeten in omgevingen die er prachtig uitzien. Je zult vaak genoeg afgeleid worden van het hoofdverhaal door een leuke nieuwe puzzel, uitdaging of zijmissie die je onderweg tegenkomt. Het gevoel van vrijheid dat Sparks of Hope biedt in zijn open-zone werelden biedt de perfecte afwisseling tussen verschillende gameplay elementen, zonder af te doen aan de pacing. Het enige jammere aan de vrije gameplay is dat je niet kan springen, toch wel een gemis in een Mario-spel.

Alhoewel Mario + Rabbids veel meer heeft toe kunnen voegen aan de exploratie segmenten, blijft de strategische turn-based combat ook in Sparks of Hope de focus. Het gevechtssysteem is vernieuwd en beter dan tevoren. Het bewegingssysteem is aangepast van een grid systeem naar een circulair systeem waarbij je vrij kan rondlopen in jouw bewegingsgebied. De combat secties hebben vaak één van de volgende drie doelen: het verslaan van een bepaalde vijand of een bepaald aantal vijanden, het bereiken van een bepaald punt op de map of een bepaald aantal rondes overleven. Om dit te doen heb je een aantal opties tot je beschikking. Zo heb je gratis acties en actie punt vaardigheden. Gratis acties zijn acties zoals dashes en team jumps die je een gelimiteerd aantal keer per beurt kan uitvoeren. De dashes zijn een perfecte manier om extra schade aan te brengen en meerdere vijanden in één keer aan te vallen. De team jumps daarentegen zijn niet alleen handig om te gebruiken voor luchtaanvallen, maar ook uitermate bruikbaar voor het afleggen van grotere afstanden. Dit zodat je gemakkelijker dichterbij een tegenstander kan komen of je juist sneller kan terugtrekken.

Tijdens elke beurt heeft ieder personage twee actie punten. Met een punt kan je kiezen om een wapenaanval, hero vaardigheid, item of Spark kracht te gebruiken. Wapenaanvallen zijn je basisaanvallen die je elke beurt kan gebruiken. Dit verschilt per personage, voor Luigi is dit bijvoorbeeld één sniperschot, waar dit voor Mario twee schoten zijn en je per schot kan kiezen wie je doelwit is. De hero vaardigheid is een unieke vaardigheid voor ieder personage en heeft een cooldown. Rabbid Peach kan bijvoorbeeld met haar vaardigheid teamgenoten in een bepaalde radius helen, waar Bowser juist destructie kan aanrichten met zijn drie mechakoopa robots die als doelzoekende raketten werken. Een aantal hero vaardigheden werken perfect samen, zo hebben zowel Mario als Luigi en Edge een hero ability die activeert zodra een tegenstander beweegt in een bepaalde radius. Activeer je ze alle drie, dan kun je potentieel mega veel schade aanrichten. Zo zijn er wel meer verschillende combo’s die je kunt uitvoeren en daarmee laat Sparks of Hope zien een heel diep gevechtssysteem te hebben waar duidelijk heel hard over is nagedacht.

De grootste toevoeging die het spel kent zijn echter de Spark krachten. Elke Spark heeft een passieve en actieve vaardigheid die kan worden verbeterd wanneer je je Spark upgrade. De spark kan je dan toewijzen aan je hero, die de kracht daarvan kan gebruiken. Een voorbeeld hiervan is Regenesis, wiens passieve buff je maximale HP verhoogt en met de actieve vaardigheid een bepaald aantal HP regenereert over een max aantal beurten. Er zijn echter ook Sparks die je wapen een elementaire affiniteit geven zoals vuur of water, waarmee je tegen bepaalde vijanden extra effectieve aanvallen kan doen.

Tijdens de gevechten zul je verschillende vijanden tegenkomen, denk aan Goombas, Magikoopas, Stooges, Bob-ombs en nog meer. Het aantal vijanden is vrij groot en ze bieden allemaal een andere uitdaging, net zoals elke hero zijn eigen unieke speelwijze heeft. Het enige nadeel aan de vijanden is dat het een groot aantal reskins betreft, zo is er reguliere Stooge, Fire Stooge en een Sea Stooge, wat een beetje gemakkelijk is. Wat Sparks of Hope wel heel goed doet is het pacen van het introduceren van nieuwe vijanden. Op elke planeet is wel weer iets nieuws te vinden. Naast de reguliere vijanden zul je op elke planeet ook zeker één of twee bazen op je pad tegenkomen, die elk een uniek gevecht met zich meebrengen. Zo zijn er bazen van gigantische proporties, maar ook vijanden die opeens aan de andere kant van de map verschijnen, of juist recht voor je neus. Sommige bazen kun je direct aanvallen, maar anderen zul je met een specifieke tactiek of gimmick moeten benaderen, wat zeker een pluspunt is en het spel verfrissend en divers laat aanvoelen.

De combat in Sparks of Hope is verrassend goed en bovenal zeer vermakelijk. Het spel bevat veel quality-of-life functies, zo kun je combat versnellen en de moeilijkheidsgraad gemakkelijk tot in de fijnste details zelf aanpassen. Hierdoor kan je het spel zo uitdagend of juist zo makkelijk maken als je zelf wilt. Het spel bevat negen verschillende personages die elk een uniek wapen hebben. Elk personage heeft zijn nut en vervult een compleet andere rol. Je kan gemakkelijk je team samenstelling veranderen en doordat XP gedeeld wordt loop je niet tegen het probleem aan dat bepaalde personages veel sterker zijn dan anderen. Je personages krijgen ook elk level nieuwe vaardigheidspunten, waarmee je bepaalde skills of stats kan upgraden, vergelijkbaar met hoe het werkte in Kingdom Battle.

Een grafisch spektakel met wat kartelrandjes

Net zoals zijn voorganger is Sparks of Hope een prachtige game. De cartoony stijl van het spel komt helemaal tot zijn recht op de Nintendo Switch en Mario en de Rabbids gaan helemaal op in de diverse kleurrijke omgevingen. De omgevingen zijn niet alleen mooi, maar hebben ook genoeg bezienswaardigheden. De planeten voelen nooit leeg of saai aan en er is altijd wel iets te beleven in de wereld van de game. Daarnaast keert Grant Kirkhope terug als componist en hij wordt ditmaal bijgestaan door Yoko Shimomura – bekend van onder andere Kingdom Hearts en Super Mario RPG – en Gareth Coker die verantwoordelijk was voor de muziek in beide Ori-games. Samen hebben zij een soundtrack neergezet die je bloed laat pompen tijdens gevechten en je één maakt met de omgeving tijdens het exploreren. Een prachtige soundtrack en sound design waar niets op aan te merken valt.

Sparks of Hope biedt op grafisch en prestatiegebied een zeer stabiele ervaring met docked een resolutie van 900p en 30fps, en een portable resolutie van 612p en 30fps. De lage resolutie is natuurlijk niet meer van deze tijd, maar de cartoony stijl van het spel weet deze gebreken perfect te maskeren. Alhoewel de ervaring over het algemeen goed te noemen is, zijn er wel een aantal dingen op te merken. In zeldzame gevallen laden textures wat laat in cutscènes en neemt de framerate een duik. Daarnaast zijn de laadtijden behoorlijk lang en wacht je soms wel meer dan 20 seconden. Niettemin presteert Sparks of Hope prima en het is eigenlijk een stuk stabieler dan initieel verwacht. Daarnaast laat het Kingdom Battle grafisch ver achter zich.

Gespeeld op: Nintendo Switch.