Call of Duty: Modern Warfare 2 lanceert pas op 28 oktober, maar iedereen die de game in pre-order heeft geplaatst krijgt eerder toegang tot de campagne van de game. Infinity Ward heeft nu bekendgemaakt wanneer precies.

De pre-load van de campagne is vanaf vanavond 19:00 uur beschikbaar en morgenavond om 19:00 uur zal het mogelijk zijn om de campagne op te starten en spelen. Zo kunnen spelers de campagne op hun gemak spelen voordat de multiplayer wordt uitgebracht op 28 oktober.

“October 20 – 10 AM PT, All Platforms

Modern Warfare II Campaign Early Access Begins.

Experience what made Task Force 141 become the iconic and legendary squad that it is today, as the globe-trotting and breathtaking story continues from Call of Duty®: Modern Warfare® (2019).”