Infinity Ward zal met Call of Duty: Modern Warfare 2 voor het eerst Raids in de franchise introduceren, zij het wel na de release van de game. Via een uitgebreid bericht op de website van de game, heeft de ontwikkelaar nu iets meer zicht gegeven op wat de plannen zijn.

Het eerste seizoen van Modern Warfare 2 gaat op 16 november van start en dit valt gelijk samen met de release van Call of Duty: Warzone 2.0. Op die datum zal ook de DMZ modus gelanceerd worden voor de game. De Raids volgen dan tijdens de seizoensupdate, die gepland staat voor 14 december.

De Raids die worden toegevoegd aan de game kunnen gespeeld worden met drie spelers in coöp, dit zal mogelijk zijn vanaf 14 december. Bij de release zullen drie missies beschikbaar zijn en Infinity Ward omschrijft dit als een evolutie van de klassieke Spec-Ops misses uit Modern Warfare 2 en Modern Warfare 3.

De missies zijn als volgt: