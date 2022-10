Volgende week vrijdag ligt het nieuwste deel in de Call of Duty-serie in de winkels. Ben je van plan om de pc-versie aan te schaffen, dan laat Activision alvast weten waar je pc aan moet voldoen om de game te kunnen draaien.

Om Call of Duty: Modern Warfare 2 op de laagste setting te kunnen spelen, heb je een Intel i3-6100 of een AMD Ryzen 3 1200 nodig en 8GB RAM. De grafische kaart moet dan minimaal een GTX 960 of AMD Radeon RX470 zijn. Het spel draait in die set-up op 720p en 30fps.

Wil je de game spelen in 4K met een hoge framerate, dan heb je een Intel i9-9900K of AMD Ryzen 9 3900X nodig en 16GB RAM. De grafische kaart moet dan een RTX 3080 of AMD Radeon RX 6800 XT zijn.

Alle andere details die je moet weten om te kunnen genieten van Call of Duty: Modern Warfare 2, kan je hieronder bekijken.