Uit de tijd dat de naam Harvest Moon nog ergens voor stond, komt deze PlayStation klassieker wellicht richting PlayStation Plus Premium in de klassieke catalogus. Het Taiwan Digital Game Rating Committee heeft de game van een leeftijdskeuring voorzien voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5. Hiermee is het nog niet bevestigd, maar het lijkt in de pijplijn te zitten.

De keuze om Back to Nature naar de catalogus te brengen is een wat vreemde. De Harvest Moon-games van vandaag de dag zijn niet meer wat ze zijn geweest, omdat de oorspronkelijke ontwikkelaars verder zijn gegaan onder de naam Story of Seasons. Back to Nature is al eens opnieuw uitgebracht voor de GameBoy Advance als Harvest Moon: Friends From Mineral Town die op zijn beurt in 2019 een volledige remake heeft gehad die in 2021 ook voor de PlayStation 4 is verschenen.

Anderzijds, qua nostalgie zal het wel goed zitten met Harvest Moon: Back to Nature. Hopelijk horen we binnenkort meer.