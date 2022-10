De afgelopen dagen is Gotham Knights veel in het nieuws geweest en zo was er ook wat controverse rondom de consoleversie die op ‘slechts’ 30fps draait. Desalniettemin is de release nu heel erg dichtbij, want morgen ligt de game in de winkels. Zodoende leren we zo’n beetje iedere dag wat meer over de game. Zo ook nu weer, want er is een nieuwe trailer verschenen die veel uitleg geeft.

Deze video legt de nadruk op de Gotham Knights zelf en je zal dus veel zien van Batgirl, Nightwing, Robin en Red Hood. Zo maak je kennis met alle vier en zie je duidelijk wat de specialiteiten zijn van iedere held. Batgirl onderscheidt zich door haar technologische kennis en ze kan vijandige wapens hacken. Nightwing daarentegen is erg acrobatisch en vecht daarom met veel souplesse. Houd je meer van stealth? Dan is Robin de juiste held voor jou om vijanden te besluipen en stilletjes uit te schakelen. Red Hood is een meesterschutter en zijn vaardigheden draaien met name om wapens als pistolen en andere ranged combat middelen.

Hieronder kan je zien hoe deze vaardigheden er in de game uitzien.