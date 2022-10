The Callisto Protocol doemt in al zijn gruwelijke glorie op aan de horizon, met een aanstaande releasedatum op 2 december. De studio achter de game, Striking Distance, heeft de controverse rond Gotham Knights gevolgd en lijkt vastbesloten om niet in dezelfde storm terecht te komen.

Gotham Knights draait op consoles namelijk uitsluitend op 30fps en bevat geen performance modus die het aantal frames per seconde kan optrekken naar 60. The Callisto Protocol zal wél zo’n modus bevatten, zo bevestigt de ontwikkelaar op Twitter. We kunnen er maar blij mee zijn!