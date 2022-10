Nu de Uncharted franchise in de vorm van de Legacy of Thieves Collection ook op pc is neergestreken en daarmee in de voetsporen treedt van ettelijke andere voormalige PlayStation exclusives, stellen we ons logischerwijs de vraag of ook toekomstige titels van Naughty Dog dit platform zullen aandoen.

In een interview op het PlayStation Blog lijkt de vice president van de studio, Christian Gyrling, alvast aan te geven dat dit het plan is. Tegelijkertijd stelt hij wel dat het primaire platform voor de ontwikkelaar nog altijd de PlayStation 5 is.

“While PlayStation 5 remains our primary platform, we saw the possibility of bringing our games to PC as a great chance to reach a new massive, worldwide audience.”

We mogen er dus voorzichtig vanuit gaan dat we nog niet het laatste gezien hebben van Naughty Dog op pc. En dat is eigenlijk niet meer dan logisch.