Insomniac Games werkt momenteel aan twee titels: Marvel’s Spider-Man 2 en Marvel’s Wolverine. Van die eerste weten we dat de game in 2023 zal verschijnen, want de ontwikkelaar gaf laatst nog aan dat alles op schema ligt. Wanneer Wolverine uitkomt is onduidelijk, maar volgens Microsoft staat die titel eveneens voor volgend jaar gepland.

In een document omtrent de Activision Blizzard overname schrijft Microsoft dat Sony een flinke reeks titels in de pijplijn heeft zitten voor 2023. Hieronder vallen Horizon, Final Fantasy XVI, Forspoken, Spider-Man 2 én Wolverine.

“PlayStation also has a spate of first- and third-party exclusive titles lined up for launch in 2023, including Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI and Forspoken.”

Het is onduidelijk of Microsoft dit baseert op informatie die zij wel hebben en wij niet of dat ze willekeurig wat titels noemen om tot een imposant lijstje te komen. Of Marvel’s Wolverine echt volgend jaar uitkomt is de grote vraag. Toen de game vorig jaar werd aangekondigd gaf Insomniac Games aan dat de titel zich in een zeer vroeg stadium van ontwikkeling bevond.